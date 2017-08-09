9 августа. 11:00. Видеотрансляция матча «Сахалин» — «Зенит». Восточные сладости

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 9 августа в 11:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сахалин» — «Зенит».

9 августа в 11:00 в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» сыграют одержавшие на старте ПФЛ победы местный «Сахалин» и иркутский «Зенит». На данный момент в таблице бомбардиров зоны Восток расположились по два игрока этих соперников. «Сахалин» в споре снайперов представляют Илья Изотов и Вадим Масляк, забившие по одному мячу, а номинальных гостей сегодняшней встречи — Сергей Михайлов и Иван Яковлев, на счету которых также по одному забитому голу.

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

тв камера

19 июля. 18:00. Видеотрансляция матча «Чертаново» — «Текстильщик». «Черти» против Евсеева

тв камера

20 июля. 19:00. Видеотрансляция матча «Армавир» — «Краснодар-2». Команда Папикяна против сборной России

тв камера

27 июля. 18:00. Видеотрансляция матча «Нефтехимик» — «Мордовия»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 