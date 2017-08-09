9 августа. 11:00. Видеотрансляция матча «Сахалин» — «Зенит». Восточные сладости

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 9 августа в 11:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сахалин» — «Зенит».

9 августа в 11:00 в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» сыграют одержавшие на старте ПФЛ победы местный «Сахалин» и иркутский «Зенит». На данный момент в таблице бомбардиров зоны Восток расположились по два игрока этих соперников. «Сахалин» в споре снайперов представляют Илья Изотов и Вадим Масляк, забившие по одному мячу, а номинальных гостей сегодняшней встречи — Сергей Михайлов и Иван Яковлев, на счету которых также по одному забитому голу.

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