8 марта. 22:15. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Удинезе»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 8 марта в 22:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Удинезе».

Гости находятся на 15-м месте в Серии А, их отрыв от зоны вылета составляет 7 баллов. Чтобы продолжить продвижение по таблице, «зебрам» нужно отнимать очки у лидера первенства. Напомним, пока «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Криштиану Роналду забил 19 голов в Серии А и делит первое место в списке лучших снайперов с капитаном «Сампдории» Фабио Квальяреллой. Укрепит ли 34-летний нападающий свое лидерство по итогам 27-го тура?

2. «Удинезе» не выигрывает у «Ювентуса» 6 встреч подряд. Последняя победа «зебр» над командой Аллегри состоялась 23 августа 2015 года в Турине. Сумеет ли клуб из Удине повторить успех трехлетней давности?

3. В 26 матчах первенства «Ювентус» потерял очки только три раза, сыграв вничью с «Дженоа», «Аталантой» и «Пармой». Станет ли «Удинезе» четвертой командой в этом списке?

4. В последних двух турах «Удинезе» набрал 6 очков. Эта победная серия — лучшая для «зебр» в текущем сезоне. Смогут ли футболисты Николы набрать баллы в третьей встрече подряд?

5. «Юве» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Удинезе»: 89 матчей, 60 побед, 17 ничьих, 12 поражений. Запишут ли сегодня «бьянконери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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