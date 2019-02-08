8 февраля. 22:20. Видеотрансляция матча «Кьево» — «Рома»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 8 февраля в 22:20 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 23-го тура чемпионата Италии «Кьево» — «Рома».

Сейчас команды решают разные задачи в Серии А: «Рома» находится в нескольких очках от зоны еврокубков, а «Кьево» пытается подняться с последнего места в турнирной таблице. Поэтому результативные баллы необходимы обоим клубам.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Единственную победу в текущем чемпионате «Кьево» одержал в 19-м туре над «Фрозиноне» (1:0). Смогут ли веронцы сотворить сенсацию и выиграть у топ-клуба лиги?

2. «Рома» не побеждала в последних трех встречах. В Серии А команда Ди Франческо сыграла вничью с «Аталантой» (3:3) и «Миланом» (1:1), а в 1/4 Кубка Италии проиграла «Фиорентине» (1:7). Прервут ли римляне свою неудачную серию?

3. В матче первого круга «Кьево» сыграл вничью с «джиларосси» (2:2). Как завершится сегодняшняя встреча?

4. «Рома» находится в трех баллах от зоны Лиги чемпионов. Победа в ближайшем матче и удачные расклады позволят римлянам выйти в топ-4 турнирной таблицы Серии А.

5. «Кьево» не побеждает у «Ромы» на протяжении 11 встреч подряд. В этих матчах «летающие ослики» только четыре раза добились ничейного результата. Неудачная серия веронцев длится с мая 2013 года.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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