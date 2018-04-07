8 апреля. 17:00. Видеотрансляция матча «Динамо Ставрополь» – «Армавир»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 8 апреля в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 26-го тура первенства ПФЛ в группе «Юг» между «Динамо-Ставрополь» и «Армавир».

31 марта ставропольцы, располагающиеся на предпоследнем месте в турнирной таблице на «Юге», сумели отобрать очки у другого претендента на первенство в группе – «Афипса». Как будет на этот раз? У «Динамо» после 22 матчей — 14 очков. В активе «Армавира» — 23 игры и 58 баллов. Такое же количество очков у «Афипса». У обеих команд-лидеров одинаковое количество побед (по 18), ничьих (по 4) и поражений (по 1). Пропустили они и по 12 мячей в свои ворота, «Армавир» (53 гола) немного результативнее, чем «Армавир» (51).

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