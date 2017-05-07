7 мая. 17:00. Видеотрансляция. «Краснодар-2» – «Афипс». В погоне за славой

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Краснодар-2» – «Афипс» (Афипский).

Фанаты сельского клуба начинают ликовать: «Афипс» имеет отличные шансы на историческое повышение в классе. Команда одержала шесть побед подряд и благодаря осечкам «Ротора» догнала их в таблице. Перед региональным дерби клуб из Краснодарского края подошел с впечатляющей серией: вратари «Афипса» пропустили лишь один гол за все те же шесть игр.

«Краснодар-2» веселит зрителей зоны «Юг». Только эта команда может чередовать разгромные победы (5:1) и не менее унизительные поражения (0:3). Фарм-клуб «быков» провел с «Афипсом» 5 встреч и сумел взять вверх над соперником лишь однажды. Продолжится ли неутешительная серия черно-зеленых в этот раз?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая покажет прямые трансляции:

7 мая, воскресенье

«Центр»: 15:00. «Сатурн» (Раменское) – «Торпедо» (Москва)

«Центр»: 16:00. «Долгопрудный» – «Спартак» (Кострома)

«Урал-Поволжье»: 16:00. «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Волга» (Ульяновск)

«Юг»: 16:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Ротор-Волгоград»

