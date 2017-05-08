7 мая. 16:00. Видеотрансляция. «Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Волга» (Ульяновск). Битва провинций

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Олимпиец» Нижний Новгород – «Волга» Ульяновск.

С возобновления чемпионата прошло всего два тура, а «Олимпиец» уже очень близок к первому месту. Команда из Нижнего Новгорода одержала две победы, теперь отставание от лидеров из ижевского «Зенита» — два очка. Следующий этап – победа в игре с ульяновской «Волгой».

Желто-черные идут в середине турнирной таблице, а их любопытная серия поражает: коллектив Слепышева не может забить больше одного гола в четырех матчах кряду. Прервется ли печальная серия волжан на этот раз?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая покажет прямые трансляции:

7 мая, воскресенье

«Юг»: 16:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград)

«Юг»: 17:00. «Краснодар-2» (Краснодар) – «Афипс» (Афипский)

«Запад»: 16:00. «Долгопрудный» (Московская область) – «Спартак» (Кострома)

«Центр»: 15:00. «Сатурн» (Раменское) — «Торпедо» (Москва)

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