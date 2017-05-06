7 мая. 16:00. Видеотрансляция. «Долгопрудный» – «Спартак» (Кострома). Филимонов мстит «Спартаку»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Долгопрудный» – «Спартак» Кострома.

9 матчей подряд без поражений, из которых всего одна ничья, второе место в турнирной таблице зоны «Центр» и сохранение шансов на завоевание заветной путевки в ФНЛ – такими впечатляющими результатами может похвастаться «Долгопрудный».

Встреча в первом круге оказалась щедрой на голевые моменты и «Долгопрудный», по праву считавшийся фаворитом, лишь на 90-й минуте сумел отыграть голевое отставание и добыть ничью. Сейчас же у клуба, ворота которого защищает легендарный Александр Филимонов, стоит сложнейшая задача: одержать победы во всех оставшихся матчах и заполучить повышение в классе, но и «Спартак» готов навязать борьбу и не допустить третьего поражения подряд.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая покажет прямые трансляции:

7 мая, воскресенье

«Юг»: 16:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград)

«Юг»: 16:00. «Краснодар-2» (Краснодар) – «Афипс» (Афипский)

«Центр»: 16:00. «Сатурн» (Раменское) – «Торпедо» (Москва)

«Урал-Поволжье»: 16:00. «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Волга» (Ульяновск)