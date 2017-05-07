7 мая. 16:00. Видеотрансляция. «Чайка» – «Ротор-Волгоград». Свержение короля

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Чайка» (Песчанокопское)– «Ротор-Волгоград».

Главный хэдлайнер зоны «Юг» — «Ротор», — утратил свое могущество в последних двух апрельских турах. Результативная ничья с «Сочи» и поражение одному из основных конкурентов за первое место (1:2 от «Армавира») привели к нервной развязке первенства. Теперь волгоградцы делят равное количество очков с «Афипсом» (55). Поэтому победа над «Чайкой» в ближайшем матче нужна для сохранения шансов на «золото».

Песчанокопские футболисты считались одними из претендентов на борьбу за ФНЛ. Но фиаско в последней игре с владикавказким «Спартаком» увеличило отставание «Чайки» от лидеров из «Ротора» — 12 очков. В матче первого круга южане разгромили волгоградский клуб – 3:0. Сейчас же игроки «Чайки» попытаются продолжить свою убедительную серию: на домашней арене команда еще не проигрывала.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 7 мая покажет прямые трансляции:

7 мая, воскресенье

«Центр»: 15:00. «Сатурн» (Раменское) – «Торпедо» (Москва)

«Центр»: 16:00. «Долгопрудный» – «Спартак» (Кострома)

«Юг»: 17:00. «Краснодар-2» (Краснодар) – «Афипс» (Афипский)

«Урал-Поволжье»: 16:00. «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Волга» (Ульяновск)