7 февраля. 23:00. Видеотрансляция матча «Бетис» – «Валенсия»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 7 февраля в 23:00 по московскому времени провел видеотрансляцию матча 1/2 Кубка Испании «Бетис» — «Валенсия».

Кубок Испании привлек внимание общественности знаменитой афишей: мадридский «Реал» и «Барселона» в двухматчевом противостоянии выяснят, какая команда пройдет в финал турнира. В то же время второй полуфинал, в котором примут участие «Бетис» и «Валенсия», также вызывает особый интерес, а матчи между командами не будут уступать яростному противостоянию двух испанских грандов.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Финал Кубка Короля пройдет в Севилье, на домашней арене «Бетиса». Этот факт — шикарная дополнительная мотивация для баломпийцев добраться до решающего матча. Команда Кике Сетьена проводит один из лучших сезонов в последние годы. Пару лет назад болельщики «вердибланкос» молились о сохранении прописки в Примере, а сегодня клуб уже подбирается к еврокубковой зоне. Одновременное выступление в Лиге Европы однозначно отбирает силы, отчего команду «штормит»: «Бетис» выигрывает у «Атлетико» дома, а потом неожиданно уступает с разгромным счетом аутсайдеру вроде «Уэски». Победа в финале на родном «Бенито Вильмарин» — отличный стимул для того, чтобы руководство клуба продлило контракт с Сетьеном. А пока на пути «Бетиса» к трофею стоит «Валенсия».

2. В отличие от севильской команды, «летучим мышам» доводилось переживать золотые времена. После триумфальной первой половины 2000-х клуб едва ли скатился до банкротства. Пережив смуту, которая длилась порядка десяти лет, валенсийцы, похоже, пришли в себя, и постепенно стараются приобрести статус топовой команды. По крайней мере, в масштабах Испании. «Бетис» в последние десятилетия в буквальном смысле слова радовал трофеями болельщика по большим праздникам. Самый последний титул — как раз Кубок Короля — баломпийцы завоевали в 2005-м. Обе команды после преодоления трудных времен уже не намерены просто так стоять в стороне. Пока есть возможность пополнить зал трофеев в клубном музее после многих лет страданий и зализывания ран — ей надо пользоваться.

3. Шанс для Дениса Черышева. Полузащитник «Валенсии» переживает расцвет карьеры. Во многом этому Денис обязан домашнему мундиалю — несколько голов в турнире и отличное выступление нашей сборной придали россиянину сил. Черышев пока еще мучается от травм, но в «Валенсии» Марселино Гарсия Торраль всецело ему доверяет. Дополнительной мотивацией является то, что 28-летний россиянин попробует взять трофей со второй попытки — шесть лет назад мадридский «Реал», где на тот момент выступал Черышев, уступил на «Бернабеу» «Атлетико» (1:2). Сейчас же Денис набрал форму, получает хорошие оценки от экспертов и СМИ. Все эти факторы очень вовремя совпали, чтобы Черышев проявил себя в полной мере.

4. Чемпионат Испании в этом сезоне полон сюрпризов и неожиданностей. «Реал» — сдал позиции, «Барселона», при кажущемся совершенстве, окружена всевозможными новостями, которые не имеют к футболу прямого отношения. Так получилось, что именно «Бетис» и «Валенсия» хорошо знают как играть против двух грандов. Кто бы ни вышел в финал из другой пары — «летучие мыши» и баломпийцы однозначно дадут бой сопернику. «Валенсия» дважды в чемпионате разошлась миром с «блаугранас», а с «Реалом» едва не забрала очки, но подвела реализация. «Вердибланкос» из Севильи позволили себе даже обыграть каталонский клуб на «Камп Ноу». Как и в случае с «Валенсией», «Бетис» уступил, только пропущенный мяч в последние минуты встречи решил исход матча. Получается, в финале у обеих команд есть возможность либо снова обыграть «Барселону», либо взять реванш у «королевского клуба».

5. «Бетис» оказался в стадии 1/2 финала благодаря своему миролюбию. Начиная с 1/8 финала, баломпийцы во всех четырех матчах сыграли вничью! Только один раз была одержана победа, в ответной игре с «Эспаньолом», только даже здесь команда из Севильи умудрилась в основное время сыграть вничью. Благо что в дополнительное время голы Айсса Манди и Серхио Леона позволили одолеть стадию 1/4 финала. «Валенсия» же следует такому сценарию: «летучие мыши» обязательно проигрывают в гостях, но на «Месталье» обеспечивает себе комфортное преимущество, стоит только забить три мяча. «Спортинг» из Хихона и «Хетафе» не дадут соврать. Тем интереснее, по какому сценарию пройдет полуфинал, где каждая команда привыкла играть по своим правилам.

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press