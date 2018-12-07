7 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Интер»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 7 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер».

Беспроигрышная серия «Ювентуса» со старта сезона достигла уже 14 матчей. При этом лишь раз «бьянконери» потеряли очки, сыграв вничью с «Дженоа» (1:1) на своем поле. К слову, именно на своем поле туринцы более уязвимы в этой кампании: помимо ничьей в чемпионате они потерпели домашнее поражение от «МЮ» в Лиге чемпионов (1:2). Впрочем, «Интер» победил лишь в одной из пяти последних гостевых встреч во всех турнирах. А с двух предыдущих выездов в рамках Серии А миланцы увезли лишь один балл.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. После проигрыша «Наполи» на «Альянц стэдиум», именно «Интер» остается главным претендентом на то, чтобы нанести первое поражение «Ювентусу» в Серии А. В противном случае, интрига в чемпионской гонке устремится к нулю.

2. «Интер» не побеждает в Турине на протяжении шести последних лет. Самое время, чтобы сломать традицию.

3. Криштиану Роналду с начала сезона забил уже 10 голов в чемпионате Италии. В этом туре он имеет отличный шанс единолично возглавить гонку бомбардиров.

4. В четырех гостевых матчах кряду против «Ювентуса» во всех турнирах футболисты «Интера» не могут отличиться. Прервут ли «сухую» серию Мауро Икарди и компания?

5. «Ювентус» не пропускает на протяжении четырех последних встреч во всех соревнованиях. Удержат ли туринцы свои ворота «на замке» на сей раз?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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