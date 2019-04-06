7 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Вильярреал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 7 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 31-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Вильярреал».

«Вильярреал» в этом сезоне изо всех сил старается избежать понижения в классе. На этой неделе они были близки к победе над «Барселоной». За 10 минут до конца встречи они вели со счетом 4:2, но так и не смогли удержать счет. Месси и Суарес уже в дополнительное время принесли каталонцам ничью — 4:4. В результате «подводники» только смогли сохранить 17-ю строчку в таблице, всего в 1 очке от зоны вылета. Севильцы после ряда неудач скатились на 10-е место и находятся в 6 баллах от зоны Лиги Европы.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Бетис» набрал всего 1 очко в последних трех домашних матчах чемпионата, уступив «Барселоне» (1:4) и «Хетафе» (1:2), а также сыграв в ничью с «Алавесом» (1:1) . Сумеют ли они реабилитироваться за неудачу?

2. В последних 11 гостевых встречах «Вильярреал» смог одержать лишь одну победу. Получится ли у «подводников» исправить свою статистику в Примере?

3. «Желтая подлодка» забивала минимум 2 гола в последних 4 матчах чемпионата. Насколько результативна будет их атака в этом матче?

4. В последних 3 встречах между соперниками забивалось более 2.5 голов. Порадуют ли команды результативностью и в этот раз?

5. Нападающий «Вильярреала» Карл Токо-Экамби набрал отличную форму. На счету камерунца четыре забитых голов в четырех последних матчах. Порадует ли он болельщиков и в этой встрече?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press