7 апреля. 19:00. Видеотрансляция матча «Интер» — «Аталанта»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 7 апреля в 19:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 31-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта».

Отставание «богинь» от зоны Лиги чемпионов — один балл. Чтобы рассчитывать на приближение к месту в главном еврокубковом турнире, «Аталанте» необходимо побеждать у «Интера», занимающего третье место в турнирной таблице Серии А.



5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Отрыв «Интера» от четвертого места — 4 балла. Чтобы сохранить свою позицию, «нерадзурри» должны набирать очки и рассчитывать на осечку «Милана» в матче с «Ювентусом».

2. В последних пяти турах «Аталанта» набрала 13 баллов (4 победы, 1 ничья). Удастся ли игрокам Гасперини продлить свою удачную серию в чемпионате?

3. В матче первого круга бергамцы разгромили «нерадзурри» — 4:1. Как завершится очередная встреча между командами?

4. «Интер» выиграл у «Аталанты» в последних четырех матчах на стадионе «Джузеппе Меацца» с общим счетом 11:1. Сумеют ли гости прервать свою неудачную серию в Милане?

5. Дуван Сапата из «Аталанты» забил 20 голов в Серии А. Колумбиец делит второе место в списке лучших снайперов лиги с нападающим «Милана» Кшиштофом Пентеком. Сможет ли 28-летний форвард приблизиться к результату капитана «Сампдории» Фабио Квальяреллы (21 мяч) по итогам 31-го тура?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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