6 февраля. 23:00. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 6 февраля в 23:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 1/2 Кубка Испании «Барселона» — «Реал».

Очередной матч самого главного противостояния в мировом футболе, свидетелями которого станут миллионы зрителей по всему миру! В первом полуфинальном матче на «Камп Ноу» против своего главного исторического соперника «Барселона» начнет борьбу за выход в шестой подряд финал Кубка Короля. Каталонцы за счет стабильности, более сильной скамейки запасных и последних очных результатов подходят в качестве фаворита. Однако, мадридцы, похоже, преодолели кризис, который тормозил их в первой половине сезона, и жаждут взять реванш за обидное поражение в Ла Лиге в октябре (1:5).

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Барселона» не проигрывает в «Эль-Класико» на протяжении трех встреч во всех турнирах. Свою последнюю победу королевский клуб одержал в августе 2017-го в Суперкубке Испании (2:0). По силам ли нынешнему «Реалу» повтоить тот успех?

2. В рамках Кубка Испании «Барса» уже 21 матч подряд непобедима на «Камп Ноу». Смогут ли они продлить свою беспроигрышную серию?

3. Каталонцы отличаются забитыми мячами в играх против мадридцев на протяжении 29 встреч во всех турнирах. Последний раз «сливочные» не пропустили от «блаугранас» в апреле 2011-го в матче Кубка Испании. Удастся ли Кейлору Навасу отстоять на ноль в среду ?

4. В последних 24 из 27 «Эль-Класико» забивалось более 2.5 голов. Порадуют ли команды результативностью и в этот раз?

5. Карим Бензема вышел на пик своей формы и проводит один из лучших отрезков в своей карьере. На счету француза шесть забитых голов в четырех последних матчах. Чем удивит Бензема своих болельщиков в этом матче?

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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