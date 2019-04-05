6 апреля. 19:00. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 6 апреля в 19:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан».

«Старая синьора» в шаге от оформления самого раннего чемпионства в истории Италии: чтобы взять скудетто в восьмой раз кряду, футболистам Аллегри необходимо победить у «Милана» и рассчитывать на поражение «Наполи» от «Дженоа».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В текущем чемпионате «Ювентус» только дважды потерял очки дома, сыграв вничью с «Дженоа» (1:1) и «Пармой» (3:3). Станет ли «Милан» третьей командой в этом списке?

2. 17 марта «россонери» прервали свою серию из 5 победных матчей Серии А подряд, проиграв «Интеру» (2:3). После этого «Милан» набрал всего один балл в двух турах. На что способна команда Гаттузо в этот раз?

3. Криштиану Роналду забил 19 голов в Серии А и занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги. Сможет ли 34-летний нападающий приблизиться к капитану «Сампдории» Фабио Квальярелле (21 забитый мяч), Дувану Сапате из «Аталанты» и Кшиштофу Пентеку из «Милана» (оба — по 20 голов) по итогам 31-го тура?

4. «Милан» не выигрывает у «бьянконери» на протяжении восьми встреч подряд. Удастся ли «россонери» одержать долгожданную победу над «Юве»?

5. «Ювентус» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Миланом»: 186 матчей, 73 победы, 64 ничьи, 49 поражений. Запишут ли сегодня туринцы еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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