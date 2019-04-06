6 апреля. 17:15. Видеотрансляция матча «Реал» — «Эйбар»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 6 апреля в 17:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 31-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Эйбар».

«Реал» после поражения от «Валенсии» (2:1) в прошлом туре отстал от лидирующей «Барселоны» на 13 очков. Но мадридцы уже вряд ли потеряют свое место в лидирующей тройке – от ближайшего преследователя их отделяет 10 баллов. «Эйбар» расположился на 11-м месте, в 7 очках от зоны еврокубков. В этом матче коллектив Зинедина Зидана постарается взять реванш за поражение в первом круге. Тогда баски разгромили Королевский клуб со счетом 3:0.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Последние 5 встреч между соперниками на «Сантьяго Бернабеу» завершились победой мадридцев. Будет ли в этот раз успех на стороне «сливочных»?

2. «Эйбару» не удается победить в гостях на протяжении последних 10 матчей. По силам ли «оружейникам» прервать свою неудачную серию?

3. В последних 9 встречах во всех турнирах соперники поразили ворота друг друга 27 раз. Порадуют ли команды результативностью в этот раз?

4. Баски отличаются забитыми мячами в 5 последних играх чемпионата. Смогут ли они поразить ворота мадридцев?

5. На счету Карим Бензема четыре забитых голов в последних четырех матчах Ла Лиги. Чем порадует француз своих болельщиков в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press