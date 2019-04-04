6 апреля. 16:00. Видеотрансляция матча «Черноморец» — «Урожай»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

тв камера

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 6 апреля в 16:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между новороссийским «Черноморцем» и краснодарским «Урожаем».

В Новороссийске состоится кубанское дерби. В рамках 21-го тура «Черноморец» примет «Урожай». «Черноморец», который тренирует Хазрет Дышеков, постарается дать бой одному из лидером группы «Юг». «Урожай» после 18 игр занимает второе место с 44 баллами. Хозяева поля — «моряки» располагаются на 4-й позиции с 37 очками.

Главным арбитром этой встречи назначен Артем Чистяков из Азова, а помогать ему будут Вячеслав Бочков из Сочи и Виктор Лацвиев из Шахт. Инспектор матча Магомед Альбекович Байсариев из Грозного.

На первом месте в группе «Юг» идет «Чайка» из Песчанокопского. У команды 47 баллов после 19 матчей.

Источник: еженедельник «Футбол»

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