5 января. 22:45. Видеотрансляция матча «Уэска» — «Бетис»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 5 января в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 18-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Бетис».

В последних турах «Бетис» начал приходить в чувство и в результате добрался до еврокубковой зоны и даже сохраняет шансы побороться за лигочемпионскую четверку. Но для этого севильцам необходимо брать максимум в матчах против команд уровня «Уэски». Хозяева — безнадежные аутсайдеры. Свою единственную победу «Уэска» отпраздновала еще в первом туре, да еще и остается единственной командой, не побеждавшей на своем поле.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В 12 последних матчах во всех турнирах на счету «Бетиса» лишь одно поражение. Продолжится ли восхождение севильцев?

2. Команды четыре раза встречались друг с другом в матчах Сегунды. И здесь баланс встреч в пользу «Бетиса»: две победы и две ничьи. Хотя последний визит севильцев на «Эль Алькорас» закончился ничьей. Будет ли новый выезд удачнее предыдущего?

3. Безвыигрышная домашняя серия «Уэски» после дебюта в Примере насчитывает восемь матчей. Команда чередует поражения с ничьими, а ее болельщики продолжают ждать чуда. Случится ли оно в этот раз?

4. «Уэска» — самая нерезультативная (15) и пропускающая (34) команда чемпионата. И если дела в атаке в последних турах стали получше, то в обороне все по-прежнему плохо. Но, быть может, зимний перерыв пошел на пользу команде и тренерскому штабу, чтобы исправить эту проблему?

5. В предыдущем туре свой первый гол в чемпионате забил один из лучших игроков «Бетиса» в прошлом сезоне — Антонио Санабриа. Закрепит ли парагвайский форвард свой успех или же он ярчайший пример игрока «одного сезона»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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