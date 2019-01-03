4 января. 23:00. Видеотрансляция матча «Эспаньол» — «Леганес»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 4 января в 23:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 18-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Леганес».

Первую треть чемпионата «Эспаньол» провел в роли одной из главных сенсаций сезона, но затем все вернулось на свои места. Каталонцы потерпели шесть (!) поражений кряду, откатившись на 14-ю строчку таблицы. Теперь разрыв между «попугаями» и «Леганесом» составляет всего два балла, хотя еще недавно они были на разных полюсах таблицы. Очки в таком противостоянии жизненно важны для обеих команд с прицелом на потенциальную борьбу за выживание во втором круге.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Оклемается ли «Эспаньол» после шести поражений кряду или продолжит свое падение?

2. «Леганес» не проигрывает в семи матчах Ла Лиги кряду — лучший результат команды с момента дебюта в высшем дивизионе. Продлится ли эта удачная серия?

3. В высшем дивизионе команды встречались четыре раза: в позапрошлом сезоне две победы одержал «Эспаньол», а в прошлогодней кампании шесть очков из шести возможных достались «Леганесу». Кто из соперников будет доминировать в этом году?

4. В восьми последних матчах «Эспаньол» не забивает больше одного гола за игру. И если сначала этого хватало, чтобы набирать очки, то теперь даже лучший бомбардир команды Борха Иглесиас не отличался в пяти встречах кряду. Найдется ли в составе «попугаев» новый герой?

5. За восемь последних встреч во всех турнирах «Леганес» пропустил лишь пять мячей. Тенденция или же случайность?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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