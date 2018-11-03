4 ноября. 22:45. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Сельта»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 4 ноября проведет видеотрансляцию матча 11-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Сельта».

«Бетис» потерпел поражения в трех последних матчах Ла Лиги и откатился во вторую половину таблицы. Куда лучше дела у команды складываются в Лиге Европы, где севильцы занимают первое место в своей группе после трех туров. Но если они хотят и в следующем сезоне выступить в еврокубках, выправлять турнирное положение в Примере нужно уже сейчас. «Сельта» — синоним слова «нестабильность» в Ла Лиге. В прошлом туре хет-трик Яго Аспаса помог «кельтам» разгромить «Эйбар», но до этого клуб из Виго не побеждал в шести матчах Ла Лиги кряду.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Сельта» не побеждала севильцев в гостях с 2013 года. Пора положить конец этой серии?

2. С начала сезона футболисты «Бетиса» лишь раз забили больше одного гола в матчах Ла Лиги за 90 минут. Найдут ли наконец путь к воротам соперника Антонио Санабриа и Кристиан Тельо?

3. После хет-трика в ворота «Эйбара» в прошлом туре Яго Аспас возглавил гонку бомбардиров Ла Лиги. Воспользуется ли он тем, что Лео Месси остается на больничном, и нарастит ли свой отрыв от аргентинца?

4. В этом сезоне игроки «Сельты» еще не уходили с поля без гола в выездном матче. Продолжится ли их результативная серия?

5. В четырех последних очных встречах, команды суммарно настреляли 15 голов. А последний раз они сыграли нулевую ничью в рамках Ла Лиги 18 лет назад. Без голов эта встреча точно не обойдется.

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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