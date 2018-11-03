4 ноября. 20:30. Видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Севилья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 4 ноября проведет видеотрансляцию матча 11-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья».

В последних шести матчах чемпионата Испании «Севилья» одержала пять побед, споткнувшись лишь на «Камп Ноу». Эти результаты помогли команде взобраться в топ-3 с отставанием всего в два очка от лидирующей «Барселоны». А вот «Реал Сосьедад», традиционно для самого себя последних лет, вновь болтается в середине таблицы. По итогам этого тура баски с одинаковым успехом могут как подняться в первую десятку, так и опуститься ближе к зоне вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Севилья» самая результативная команда лиги после «Барселоны». К слову, лишь этим двум командам пока удалось преодолеть отметку в 20 забитых мячей. Отсиживаться в обороне «нервионцы» точно не станут.

2. Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес все чаще появляется на поле в составе севильцев и даже отметился голом в матче Лиги Европы. Теперь пора отличиться дебютным голом и в Ла Лиге.

3. График результатов «Реала Сосьедад» все еще напоминает светофор: поражение-победа-ничья-поражение-победа-ничья-поражение. Следуя этой логике, баски должны победить в ближайшем туре. Но согласна ли с этим «Севилья»?

4. На счету атакующего дуэта «Севильи» Бен Йеддер-Силва уже 12 голов команды в Ла Лиге. Но в последних двух турах они стреляли «холостыми». Временное затишье или тенденция?

5. «Реал Сосьедад» с начала сезона еще не побеждал на своем поле в Ла Лиге (2 ничьи и 2 поражения). Самое время прервать неудачную серию. К тому же, в прошлом году баски обыгрывали «Севилью» на «Аноэте» (3:1).

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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