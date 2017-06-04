4 июня. 16:30. Видеотрансляция матча «Армавир» — «Дружба» (Майкоп). Нечего терять

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 4 июня в 16:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Армавир» — «Дружба».

В зоне «Юг» нашелся свой герой: волгоградский «Ротор» взлетел на первое место в турнире и вышел в ФНЛ. Теперь у «Армавира» не остается другой цели, как занять наиболее высокое место в таблице. Команда идет вровень с «Афипсом» (у обоих клубов по 59 очков), но по дополнительным показателям занимает лишь третье место. Только победа оставляет коллективу из Краснодарского края шансы на итоговое «серебро».

Самые легкие вещи в этом мире? Сварить пельмени, прикрутить винт и обыграть «Дружбу». Знакомьтесь: майкопский клуб – один из главных неудачников ПФЛ. За последние два тура адыгейцы умудрились пропустить 11 мячей, а забить лишь единожды.

Середняк дивизиона не имеет никаких задач, но футболисты команды могут помочь своему товарищу. 19-летний хавбек «Дружбы» Анзор Ашев за сезон наколотил 8 голов, но идет на 7-м месте в списке главных бомбардиров «Юга». Пара-тройка забитых мячей поможет игроку ворваться в тройку лучших снайперов сезона.