4 февраля. 23:00. Видеотрансляция матча «Райо Вальекано» — «Леганес»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 4 февраля в 23:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 22-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Леганес».

22-й тур Ла Лиги закрывается мадридским дерби. Соперники прекрасно знают друг друга, ведь они сыграют между собой уже в шестой раз за последние шесть месяцев. Команды набрали по 23 очка и занимают соседние места в таблице, борясь за сохранение прописки в высшем испанском дивизионе.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Райо» набрал отличную форму, команда не проигрывает уже 5 матчей подряд, набрав в них 13 из 23 очков. По силам ли мадридскому клубу продолжить свое успешное выступление?

2. С августа прошлого года «Райо Вальекано» и «Леганес» сыграли между собой 5 матчей, в которых 4 раза победили оказались «огуречники», еще один матч завершился ничьей. Смогут ли «сини-белые» продлить свою успешную серию против соперников из пригорода Мадрида?

3. «Леганес» сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 5 из 7 матчей против «Райо». Забьют ли «пчелы» в этом туре?

4. В последних 5 из 6 матчей на «Эстадио де Вальекас» было забито более 2,5 голов. Порадуют ли команды результативностью в предстоящей встрече?

5. На счету форварда «пчел» Рауля де Томаса пять забитых голов в пяти последних матчах. Продлится ли его результативная серия?

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею