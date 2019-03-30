31 марта. 21:45. Видеотрансляция матча «Реал» — «Уэска»

Автор: Павел Зайцев 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 31 марта в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 29-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Уэска». 

У мадридской команды в этом сезоне почти не осталось никаких шансов вернуться в борьбу за чемпионство.  Но после неожиданного поражения «Атлетико» в прошлом туре у подопечных Зинедина Зидана есть возможность побороться за второе место. Отставание от соседей составляет всего 2 очка. «Уэска» находится на последнем месте, в 7 баллах от спасительной 17-й строчки.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Королевский клуб выиграл 8 из 10 последних матчей в чемпионате. Продолжат ли «сливочные» свое успешное выступление?

2. В последних 12 гостевых встречах «Уэска» смогла одержать лишь одну победу. Получится ли у арагонцев исправить свою статистику в Примере?

3. «Реал» забивал минимум 2 гола в 8 из 10 последних матчей чемпионата. Насколько результативна будет их атака в этом матче?

4. В последних 3 матчах с участием «Уэски» забивалось более 2.5 голов. Порадуют ли команды результативностью и в этот раз?

5. Арагонцы отличаются забитыми мячами в 4 последних играх чемпионата. Смогут ли они поразить ворота мадридцев?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press

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