31 марта. 16:00. Видеотрансляция матча «Рома» — «Наполи»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 31 марта в 16:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 29-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи».

Хозяева встречи идут на пятом месте в турнирной таблице, их отставание от зоны Лиги чемпионов — 4 балла. Чтобы рассчитывать на приближение к четвертой строчке, команде Раньери необходимо побеждать у «Наполи» — команды, проигравшей всего 4 игры в текущем первенстве.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Рома» проиграла два матча в последних трех турах Серии А. Сумеют ли «волки» прервать свою неудачную серию?

2. Футболисты «Наполи» забивали в каждой игре, начиная с 9 февраля. Сохранится ли результативная тенденция южан во встрече против «Ромы»?

3. В матче первого круга команды сыграли вничью — 1:1. Как завершится очередная встреча между римлянами и неаполитанцами?

4. «Рома» лидирует в статистике личных встреч с «Наполи»: 153 матча, 56 побед, 53 ничьи, 44 поражения. Запишут ли сегодня римляне еще один плюсик в свой актив?

5. На счету форварда «Наполи» Аркадиуша Милика 15 голов в текущем первенстве. Удастся ли поляку забить в 29-м туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Фабио Квальярелле (21), Криштиану Роналду, Кшиштофу Пентеку (оба — по 19) и Дувану Сапате (17)?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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