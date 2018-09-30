30 сентября. 16:00. Видеотрансляция матчей «КАМАЗ» – «Нефтехимик», «Чайка» — «Урожай»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 30 сентября в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между «КАМАЗом» и «Нефтехимиком». А в 18:00 между собой сыграют «Чайка» и «Урожай».

«Дерби соседей» будет иметь важный турнирный характер, так как оба клуба с 22 очками делят вторую строчку в зоне «Урал-Поволжье». Если одна из команд одержит победу, то сможет выйти на единоличное первое место: нынешние лидеры дивизиона из «Волги» (24 балла) провели 10 игр, а «КАМАЗ» и «Нефтехимик» по 9.

В Песчанокопском сойдутся два лидера зоны «Юг»: и местная «Чайка», и краснодарский «Урожай» набрали по 22 очка после 8 туров и идут на первой позиции в чемпионате