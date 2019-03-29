30 марта. 22:45. Видеотрансляция матча «Алавес» — «Атлетико»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 30 марта в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 29-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Атлетико».

После поражения в прошлом туре у «Атлетико» почти не осталось шансов навязать «Барселоне» борьбу за титул. Расстояние между командами уже составляет 10 очков. Мадридцам предстоит провести второй матч подряд в гостях, где они заметно уязвимы в этом календарном году. «Алавес» идет пятым в чемпионате и продолжает оборонять свое место в еврокубковой зоне. В последние трех встречах между соперниками свой успех праздновали «кольчонерос». В первом круге красно-белые одержали победу 3:0.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Баскам не удается победить мадридцев на протяжении 7 встреч во всех турнирах. «Лисицы» одержали свою последнюю победу над «кольчонерос» в мае 2003-го (1:0). По силам ли им повторить тот успех?

2. «Алавес» в этом сезоне проиграл только один домашний матч в чемпионате. Смогут ли гости в этот раз увезти из Витории 3 очка?

3. «Атлетико» сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 4 встречах против «Алавеса». Забъют ли «лисы» в эту субботу?

4. В 14 из 16 последних выездных матчах мадридцев в Ла Лиге было забито меньше 2.5 голов. Порадуют ли команды результативностью в этой встрече?

5. У нападающих «Атлетико» Антуана Гризманна и Альваро Мораты была успешная неделя — оба забили по два гола в составе своих национальных сборных. Кто из них будет удачливее в матче против басков?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press