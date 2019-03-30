30 марта. 20:00. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Эмполи»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 30 марта в 20:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 29-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Эмполи».

Гости находятся на 17-м месте в Серии А, их отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. Чтобы продолжить продвижение по таблице, «адзурри» нужно отнимать очки у лидера первенства.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В прошлом туре туринцы потерпели первое поражение за весь чемпионат 2018/19: в гостях команда Аллегри уступила «Дженоа» (0:2). Сумеют ли сегодня «бьянконери» реабилитироваться после неудачи?

2. В последних пяти матчах футболисты «Эмполи» победили всего в одной из пяти встреч. Получится ли у «синих» наладить свою статистику в Серии А?

3. Криштиану Роналду пропустит ближайшую встречу из-за повреждения мышцы задней поверхности бедра. Португалец не играл и в прошлом матче чемпионата против «Дженоа». Как «старая синьора» проведет очередную встречу без своего лидера?

3. Три последние игры «Эмполи» в гостях завершились неудачно: тосканцы не набрали ни одного очка и забили всего один гол. Как «адзурри» в очередной раз выступят вне дома?

4. В 28 встречах первенства «Ювентус» потерял всего 6 очков. Продолжится ли успешная тенденция туринцев по итогам этого тура?

5. «Юве» уверенно лидирует в статистике личных встреч против «Эмполи»: 23 матча, 18 побед, 3 ничьи, 2 поражения. Запишут ли сегодня «бьянконери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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