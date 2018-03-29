30 марта. 19:00. Видеотрансляция матча «Локомотив-Казанка» – «Чертаново». Матч космической важности

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 марта в 19:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 17-го тура первенства ПФЛ в группе «Запад» между «Локомотивом-Казанка» и «Чертаново».

Этим матчем, который состоится стадионе «Сапсан Арена», возобновляется первенство России среди команд клубов ПФЛ в группе «Запад». «Чертаново» занимает первое место. В активе команды — 38 очков: 12 побед, 2 ничьих и 1 поражение. Впечатляет и разница забитых и пропущенных мячей — 30-10. Лучшим бомбардиром «Чертаново» и всей группы «Запад» является Антон Зиньковский, на его счету 12 голов, три из которых проведены с пенальти.

«Локомотив-Казанка» располагается на второй позиции в турнирной таблице «Запада», уступая «Чертаново» три балла, но при этом имея на один матч больше (16). У железнодорожников 11 побед, 2 ничьи и 3 поражения. А разница мячей у «Локомотив-Казанки» даже лучше, чем у соперника — 34 — 11. Есть свой бомбардир и у железнодорожников — Роман Тугарев, он забил 11 мячей, как и Зиньковский трижды отличившись с одиннадцатиметровой отметки.

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