30 августа. 17:30. Видеотрансляция матча «Волга» Ульяновск — «Акрон» Тольятти

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 30 августа в 17:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги «Волга» — «Акрон».

Матч в Ульяновске стартует с благотворительной акции «Помоги собраться в школу» – этот день «Волга» посвящает Дню Знаний! Команды выйдут на поле вместе с детишками с рюкзаками, наполненными подарками к Дню Знаний.

Более того, игроки ульяновского клуба будут в лимитированных футболках, имитирующих школьную форму. Эти уникальные игровые майки, посвященные Дню Знаний, будут продаваться на аукционе, а все вырученные средства перейдут на счет благотворительного фонда «Дари добро» для оказания помощи детям.

Источник: еженедельник «Футбол»

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