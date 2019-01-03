3 января. 23:15. Видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 января в 23:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал».

«Реал» в случае победы в этом матче имеет шанс подобраться к лидирующей тройке, а потому дополнительная мотивация мадридцам ни к чему. К тому же на их счету серия из трех побед кряду в Примере. А вот «Вильяярреал» в этом сезоне ужасен. «Подводники» оправдывают свое прозвище, осев в зоне вылета. Впрочем, даже ничья позволит им вскарабкаться на 17-ю строчку.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В каком виде предстанет «Реал» после победы на Международном кубке чемпионов?

2. «Сливочные» не только одержали три победы кряду в Примере, но и не пропустили в этих матчах ни одного мяча. Продлится ли их «сухая» серия?

3. В предыдущих трех встречах «Вильярреал» пропускал не менее двух голов за матч. Наладится ли их игра в обороне или тенденция продолжится?

4. В последних четырех поединках в Ла Лиге «Реалу» лишь однажды удалось отпраздновать победу над «Вильярреалом», а в прошлом сезоне «сливочные» и вовсе набрали лишь одно очко в этом противостоянии.

5. В нынешней кампании «Вильярреал» одержал лишь одну домашнюю победу. Стоит ли фанатам клуба ждать новогодний подарок в этой игре?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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