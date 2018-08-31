3 сентября. 18:30. Видеотрансляция матча «Текстильщик» – «Велес»

Сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 3 сентября в 18:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 7-го тура первенства ПФЛ в группе «Запад» между командами «Текстильщик» Иваново и «Велесом» Москва.

Одержавший на старте ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 5 побед в 5 матчах«Текстильщик» встретится со столичным «Велесом». Ивановская команда имеет в своем активе 15 очков, при разнице мячей 12 — 4. На «Западе» на данный момент больше забило только владимирское «Торпедо», которое располагается на втором месте в таблице с 14 очками после 6 матчей. «Велес» идет на четвертом месте с 11 очками после 6 встреч.

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