3 ноября. 18:15. Видеотрансляция матча «Реал» — «Вальядолид» — 2:0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 ноября провел видеотрансляцию матча 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вальядолид». Мадридский клуб победил, оба мяча были забиты в конце второго тайма.

Мадридский «Реал» до этой встречи проиграл четыре из пяти последних матчей в Ла Лиге

А последнюю победу в чемпионате Испании «сливочные» отпраздновали еще 22 сентября. Вполне логичным решением стало увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера мадридцев. Беспроигрышная серия «Вальдолида» в Ла Лиге достигла шести встреч и сейчас они опережают в таблице своего соперника.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Сумеет ли Сантьяго Солари прервать неудачную серию «Реала»?

2. Чем завершится возвращение Роналдо на «Сантьяго Бернабеу» в роли президента «Вальядолида»?

3. Безвыигрышная серия «Вальядолида» в матчах против «Реала» длится уже 10 лет. По силам ли «бело-фиолетовым» исправить положение?

4. В последних пяти матчах Ла Лиги «Реал» забил лишь два мяча. Их автором стал защитник Марсело. Активизируются ли Бэйл и Бензема?

5. «Вальядолид» не проигрывает уже в семи матчах кряду во всех турнирах. Продлится ли эта тенденция?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

«Реал» – «Вальядолид» — 2:0 (2-й тайм)

3 ноября. «Сантьяго Бернабеу»

«Реал»: Куртуа, Рамос, Регилон, Одриосола, Начо, Модрич, Каземиро, Асенсио, Кроос, Бэйл, Бензема.

«Вальядолид»: Масип, Калеро, Альба, Мартинес, Антоньито, Суарес, Мичел, Тони, Алькарас, Мойяно, Унал.

Голы: 1:0 — Альба, 86 — в свои ворота, 2:0 — Рамос, 88.

Мадридцы впервые победили в Ла Лиге этой под руководством и.о. главного тренера Сантьяго Солари

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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