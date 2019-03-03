3 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Наполи» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 марта в 22:20 по московскому времени провел видеотрансляцию матча 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус».

Сегодня команде Анчелотти необходимо побеждать, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за скудетто: если игроки «Ювентуса» отнимут очки у «адзурри», то оторвутся более, чем на 13 очков.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Криштиану Роналду забил 19 голов в Серии А и идет на первом месте в списке лучших снайперов. Укрепит ли 34-летний нападающий свое лидерство по итогам 26-го тура?

2. В матче первого круга «Юве» уверенно обыграл неаполитанцев (3:1). Добьются ли «бьянконери» победы над «адзурри» и в этот раз?

3. 5. В 25 матчах первенства «Ювентус» потерял очки только три раза, сыграв вничью с «Дженоа», «Аталантой» и «Пармой». Станет ли «Наполи» четвертой командой в этом списке?

4. На счету форварда «Наполи» Аркадиуша Милика 14 голов в текущем первенстве. Удастся ли поляку забить в 26-м туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Криштиану Роналду (19 мячей), Кшиштофу Пентеку (18), Фабио Квальярелле (17) и Дувану Сапате (16)?

5. «Наполи» не потерпел ни одного домашнего поражения в текущем чемпионате Италии. Смогут ли игроки «Ювентуса» прервать удачную серию южан?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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