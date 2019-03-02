3 марта. 20:30. Видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 марта в 20:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетико».

Подопечные Диего Симеоне после побед в двух последних турах продолжают погоню за «Барселоной», отрыв от первого места составляет 7 баллов. «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в Ла Лиге и стремится попасть в еврокубковую зону, до которой «бело-голубым» не хватает 2 очков.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Баски в 2019 году не проиграли ни одного матча во всех турнирах, одержав 4 победы и сыграв 6 раз вничью. По силам ли «матрасникам» нанести коллективу из Сан-Себастьяна первое поражение в этом году?

2. В последних 20 матчах Ла Лиги на выезде «Атлетико» уступил лишь 2 раза. Смогут ли «бело-голубые» испортить статистику мадридцам?

3. Матчи с участием «индейцев» не славятся большой результативностью. В последних 10 из 14 встреч было забито меньше 2.5 голов. Будет ли в этот раз исключение из правил?

4. В последних 3 турах «Реал Сосьедад» не пропустил ни одного гола. Удастся ли Херонимо Рульи отстоять на ноль в воскресенье?

5. Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отличился восемь раз в предыдущих десяти матчах Ла Лиги. Получится ли у француза огорчить свою бывшую команду?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press