3 февраля. 22:45. Видеотрансляция матча «Реал» — «Алавес»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 февраля в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 22-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес».

По итогам прошлого тура «Реал» закрепился в топ-3 и в эти выходные может впервые по ходу нынешнего сезона одержать четыре победы кряду в Примере. А шесть из последних семи матчей мадридцев во всех турнирах завершились их триумфом. «Алавес» не побеждает уже в трех встречах подряд, а два последних тура завершились для них поражениями с общим счетом 0:5.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В первом круге «Алавес» сенсационно одолел «Реал» (1:0). По силам ли им преподнести еще один сюрприз?

2. Предыдущие шесть матчей против «Алавеса» на «Сантьяго Бернабеу» завершились уверенными победами «Реала». Продлится ли эта серия?

3. В восьми из девяти поединков «Реала» с учетом всех турниров в новом году забивалось не менее двух голов. Насколько результативный матч выдадут мадридцы на этот раз?

4. Футболисты «Алавеса» забили свой последний гол на «Сантьяго Бернабеу» в далеком 2002 году. Прервется ли их «мадридская засуха»?

5. На счету Карима Бензема пять забитых мячей в трех последних матчах «сливочных». Чем удивит француз болельщиков «Реала» в этом туре?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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