3 февраля. 22:15. Видеотрансляция матча «Рома» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 февраля в 22:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 22-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан».

Миланцы идут на 4-м месте с 35 баллами в активе, а римский клуб отстает от нынешнего соперника всего на 1 балл. В очном противостоянии команды поборются за место в зоне Лиги чемпионов.

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. На этой неделе «Рома» позорно вылетела из Кубка Италии: в 1/4 финала команда Ди Франческо разгромно проиграла «Фиорентине» (1:7). «Волкам» необходимо реабилитироваться за неудачу уже в ближайшей встрече.

2. В последних четырех играх Серии А «Милан» набрал 8 очков (2 победы, 2 ничьи). Продолжится ли беспроигрышная серия у футболистов Гаттузо в первенстве Италии?

3. В матче первого круга «Милан» одержал победу над «джиларосси» (2:1): Патрик Кутроне забил решающий гол на 95-й минуте. Как завершится сегодняшняя встреча?

4. Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек вывел новую команду в полуфинал Кубка Италии, оформив дубль в ворота «Наполи» (2:0). Сможет ли поляк открыть счет своим голам за «россонери» в Серии А и забить 14-й гол по ходу текущего чемпионата?

5. В 2018-м «Рома» и «Милан» провели две встречи. В этих матчах «дьяволы» набрали 6 очков. Сумеют ли «волки» прервать неудачную серию против «россонери» в новом году?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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