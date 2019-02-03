3 февраля. 20:00. Видеотрансляция матча «Интер» — «Болонья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 февраля в 20:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 22-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Болонья».

Сейчас команды решают разные задачи в Серии А: «Интер» пытается сократить 11-очковое расстояние от второго «Наполи», а «Болонье» нужно выбраться из зоны вылета. Поэтому результативные баллы жизненно необходимы обоим клубам.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. За 2 тура в 2019 году «Интер» набрал один балл и не забил голов. Прервут ли «нерадзурри» свою безголевую засуху?

2. Сегодня «Болонья» проведет первый матч после увольнения Филиппо Индзаги. Каким получится тренерский дебют в команде у его сменщика Синиши Михайловича?

3. В матче первого круга «Интер» разгромил «Болонью» — 3:0. Как завершится очное противостояние на этот раз?

4. «Болонья» не выигрывает в Серии А на протяжении 14 встреч. Очередная потеря очков грозит красно-синим перемещением на предпоследнее место в турнирной таблице.

5. На счету форварда «нерадзурри» Мауро Икарди 9 голов в текущем первенстве. Удастся ли ему забить в этом туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Криштиану Роналду, Дувану Сапате, Фабио Квальярелле, Кшиштофу Пентеку и другим?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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