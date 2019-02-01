3 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Атлетико»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 февраля в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 22-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Атлетико».

После гостевой ничьи с «Севильей» в начале года «Атлетико» одержал три «сухие» победы подряд с общим счетом 6:0. Их отставание от первой строчки по-прежнему достигает пяти очков, но чемпионская гонка еще явно далека от развязки. «Бетис» в январе одержал лишь одну победу в чемпионате, вырвав три очка в концовке поединка против «Жироны» (3:2). Но при этом за последние три месяца севильцы дома проиграли только мадридскому «Реалу» три недели назад — 1:2.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Продлит ли «Атлетико» свою победную серию без пропущенных мячей до четырех матчей?

2. В пяти предыдущих матчах «Бетиса» с «Атлетико» лишь однажды за 90 минут было забито более одного гола. Порадуют ли команды результативностью на этот раз?

3. В восьми последних матчах «Атлетико» на счету Антуана Гризманна восемь забитых мячей. Продлится ли его результативная серия?

4. В последний раз мадридцы не сумели забить на «Бенито Вильямарин» в январе 2006 года. Тогда же «Бетис» отпраздновал свою последнюю на данный момент домашнюю победу над «Атлетико». Повторят ли севильцы тот успех?

5. «Атлетико» еще ни разу в нынешнем сезоне не одержал четыре кряду победы в Примере. Покорится ли им этот рубеж?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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