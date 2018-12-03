3 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Наполи»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи».

На данный момент оба соперника решают разные турнирные задачи в Серии А: «Наполи» безнадежно гонится за лидирующим «Ювентусом», а «Аталанта» пытается попасть в первую половину таблицы после 2-месячной серии без побед.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В прошлом туре «Наполи» неожиданно «сгонял нули» с «Кьево», идущим на 20-м месте в первенстве. Теперь команде Анчелотти надо побеждать, чтобы оторваться от «Интера». Сейчас обе команды делят вторую строчку с 29 баллами в активе.

2. «Аталанта» не могла одержать победу в чемпионате с 20 августа по 21 октября. Позже бергамцы выиграли 4 встречи подряд, но в прошлом туре проиграли «Эмполи» (2:3). Черная серия возвращается?

3. Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс забили по 7 мячей в текущем сезоне Серии А. До лидеров снайперской гонки (Пентек, Роналду) им не хватает трех мячей. Сможет ли кто-то из форвардов «адзурри» оформить хет-трик и стать героем предстоящего матча?

4. «Наполи» не проигрывает с 29 сентября, включая и встречи Лиги чемпионов. Сегодня клубная серия без поражений может достигнуть 11 матчей.

5. В последний раз очное противостояние «Аталанты» и «Наполи» заканчивалось нулевой ничьей еще в прошлом десятилетии — 11 апреля 2009 года. Забьют ли команды и сегодня?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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