3 апреля. 22:30. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 апреля в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал».

«Летучие мыши» не проигрывают на протяжении уже 11 туров и находятся на 6-м месте в Ла Лиги. Их отставание от зоны Лиги Чемпионов составляет всего 4 очка. Чтобы продолжить подниматься в таблице, валенсийцам необходимо набирать очки в матче с мадридцами.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последних 11 встречах чемпионата «Валенсия» не проиграла ни одного матча. Сумеют ли подопечные Марселино продлить свою беспроигрышную серию?

2. Королевский клуб выиграл 9 из 11 последних матчей в чемпионате. Продолжат ли «сливочные» свое успешное выступление?

3. «Валенсия» не смогла одержать победу над «Реалом» в последних 19 из 21 встреч во всех турнирах. По силам ли им улучшить свою статистику?

4. Валенсийцы сохранили свои ворота в неприкосновенности в последних 5 турах Ла Лиги на «Месталье». Получится ли у королевского клуба в этой встрече взломать оборону «летучих мышей»?

5. «Сливочные» забивали минимум 2 гола в 7 последних матчах против «Валенсии». Насколько результативна будет их атака в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press