3 апреля. 19:50. Видеотрансляция матча «Эмполи» — «Наполи»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 апреля в 19:50 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 30-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Наполи».

Гости находятся на 18-м месте в Серии А, их отставание от зоны вылета составляет всего два балла. Чтобы подняться в таблице, «адзурри» нужно отнимать очки у одного из лидеров первенства.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последних шести матчах футболисты «Эмполи» победили всего один раз. Получится ли у «синих» наладить свою статистику в Серии А?

2. Футболисты «Наполи» забивали в каждой игре, начиная с 9 февраля. Сохранится ли результативная тенденция южан во встрече против «Эмполи»?

3. В матче первого круга «Наполи» разгромил «Эмполи» — 5:1. Как завершится очередная встреча между командами?

4. «Наполи» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Эмполи»: 15 матчей, 7 побед, 5 ничьих, 3 поражения. Запишут ли сегодня неаполитанцы еще один плюсик в свой актив?

5. На счету форварда «Наполи» Аркадиуша Милика 16 голов в текущем первенстве. Удастся ли поляку забить в 30-м туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Фабио Квальярелле (21), Кшиштофу Пентеку (20), Криштиану Роналду (19) и Дувану Сапате (17)?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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