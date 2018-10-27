29 октября. 22:30. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Интер»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 29 октября проведет видеотрансляцию матча 10-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Интер».

На этой неделе «Барселона» оборвала победную серию «Интера» из семи матчей во всех турнирах, но их уверенное шествие в Серии А продолжается. После неожиданного поражения от «Пармы» на своем поле (0:1) «нерадзурри» выиграли пять матчей кряду и поднялись на третью строчку таблицы. «Лацио» идет следом с отставанием в одно очко, а в активе римлян четыре победы в пяти последних встречах.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В концовке прошлого сезона команды боролись за путевку в Лигу чемпионов в очном противостоянии. «Интер» вырвал победу в концовке игры и занял четвертую строчку. Фанаты и игроки «Лацио» непременно жаждут мести.

2. «Интер» одержал три подряд гостевые победы с общим счетом 5:1 и два сезона кряду обыгрывает «Лацио» в Риме. Хватит ли Чиро Иммобиле и компании атакующих ресурсов, чтобы оборвать эти серии?

3. «Лацио» выиграл три последних домашних матча в Серии А, а «Интер» может похвастать пятиматчевой победной серией в чемпионате. Но после этой игры одна из этих серий подойдет к концу.

4. На счету форварда «Лацио» Чиро Иммобиле уже четыре победных гола в этом сезоне. Принесет ли нападающий очередные очки «орлам» в столь принципиальном матче?

5. В трех последних домашних встречах в чемпионате «Лацио» пропустил лишь один гол. Ровно такой же результат на счету «Интера» в трех предыдущих гостевых встречах. Чья оборона окажется надежнее на этот раз?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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