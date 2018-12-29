29 декабря. 19:45. Видеотрансляция матча «Наполи» — «Болонья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 29 декабря в 19:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 19-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Болонья».

Сейчас команды решают разные задачи в Серии А: «Наполи» пытается сократить 9-очковое расстояние от лидирующего «Ювентуса», а «Болонье» нужно выбраться из зоны вылета. Поэтому результативные баллы жизненно необходимы обоим клубам.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В прошлом туре «Наполи» проиграл в чемпионате впервые с 29 сентября. Вернутся ли игроки Анчелотти к победному ритму в последнем матче 2018 года?

2. «Болонья» не выигрывает на протяжении 11 встреч. Очередная потеря очков грозит увольнением главному тренеру красно-синих Филиппо Индзаги.

3. Защитник «Наполи» Калиду Кулибали пропустит первый матч в чемпионате 2018/19 из-за дисквалификации. Ранее он выходил в старте во всех 18 играх текущего сезона Серии А. Как «адзурри» проведут встречу без своего ключевого защитника?

4. Неаполитанцы набрали 23 очка из 27 возможных во всех домашних матчах текущего первенства. Беспроигрышная серия клуба на «Сан-Паоло» может продолжиться и сегодня.

5. На счету форварда «Наполи» Аркадиуша Милика 8 голов в текущем первенстве. Удастся ли поляку забить в этом туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Кшиштофу Пентеку (13 мячей), Криштиану Роналду (12) и Фабио Квальярелле (11)?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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