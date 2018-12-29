29 декабря. 16:50. Видеотрансляция матча «Парма» — «Рома»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 29 декабря в 16:50 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 19-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Рома».

В декабре оба клуба теряли очки в нескольких матчах подряд. Но позже «Парма» с «Ромой» наладили свои турнирные расклады, поэтому уже сегодня победитель очной встречи может приблизиться к еврокубковым местам.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Одна победа — и при удачных раскладах «Парма» может подняться с 12-го места в зону Лиги Европы.

2.  Подобная история и у «Ромы»: команда Ди Франческо идет на 7-й строчке (вне еврокубков) с 27 очками, но три набранных балла способны поднять римлян на 5-е место. Правда, для этого нужны потери очков со стороны «Сампдории» и «Милана».

3. Нападающий «Пармы» Жервиньо наконец-то встретится с «Ромой» спустя два года после ухода из римской команды. Забьет ли ивуариец свой 6-й гол в текущем сезоне в ворота бывшего клуба?

4. «Рома» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Пармой»: 48 матчей, 29 побед. 10 ничьих, 9 поражений. Запишут ли «волки» еще один плюсик в свой актив по итогам новой игры?

5. Дома веронцы не проигрывают с 21 октября, а римляне не выиграли в последних трех гостевых матчах в Серии А. Сегодня какая-то из серий может прерваться.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press

 

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