29 декабря. 14:15. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Сампдория»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 29 декабря в 14:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория».

Перед последней игрой в первом круге «Ювентус» лидирует в таблице, а «Сампдория» находится в зоне еврокубков. Теперь обе команды попытаются удачно завершить 2018 год в очном противостоянии.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В прошлом туре «Ювентус» прервал двухмесячную победную серию в чемпионате, сыграв вничью с «Аталантой». Сумеют ли «бьянконери» снова победить?

2. «Сампдория» находится в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Победа в ближайшем матче и удачные расклады позволят генузцам выйти в топ-4 турнирной таблицы Серии А.

3. Туринцы не пропускают дома три тура подряд. Тенденция сохранится?

4. Криштиану Роналду с 12 забитыми голами продолжает преследовать лучшего бомбардира чемпионата Кшиштофа Пентека (13 мячей). Сумеет ли португалец догнать поляка из «Дженоа» по итогам этого тура?

5. У «Сампдории» тоже появился свой снайпер. 35-летний форвард Фабио Квальярелла забивает уже в 8 встречах подряд, в которых появляется на поле. Сейчас на его счету 11 мячей. Увеличит ли сегодня нападающий свой лицевой счет?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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