28 октября. 22:30. Видеотрансляция матча «Наполи» — «Рома»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 28 октября проведет видеотрансляцию матча 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома».

«Наполи» продолжает оставаться главным преследователем «Ювентуса», несмотря на поражение в очном противостоянии. Карло Анчелотти успешно сменил Маурицио Сарри во главе «адзурри»: в этом сезоне у команды был лишь один провал — в гостевом матче с «Сампдорией» (0:3). «Рома» постепенно приходит в себя после неровного старта и одержала пять побед в последних шести матчах во всех турнирах. Хотя единственное поражение оказалось под стать нынешнему стилю римлян: дома они умудрились уступить одному из обитателей второй половины таблицы СПАЛу (0:2).

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В этом сезоне «Наполи» одержал победы во всех пяти домашних матчах. В частности, жертвами клуба стали «Милан», «Фиорентина» и «Ливерпуль». Удастся ли «Роме» отобрать у неаполитанцев первые очки на «Сан-Паоло»?

2. Три последних визита римлян в Неаполь завершились не лучшим образом для хозяев. На счету «волков» две победы и нулевая ничья. Сейчас у «адзурри» подходящий шанс воспользоваться нестабильной формой «Ромы» в чемпионате и оборвать эту неудачную серию.

3. Команда Карло Анчелотти забивает в семи последних встречах во всех турнирах, а в Серии А неаполитанцы лишь раз ушли с поля без забитого мяча, в уже упомянутой игре с «Сампдорией». По силам ли «Роме» сдержать атаку хозяев?

4. Лоренцо Инсинье отличился в пяти из шести последних матчах в составе «Наполи». А в предыдущих трех играх против «Ромы» на его счету 2 гола и один результативный пас. Чем удивит итальянский вингер на этот раз?

5. Римляне наколотили 17 голов в своих шести последних играх. А неаполитанцы пропустили всего два мяча в пяти домашних встречах этого сезона. По силам ли Кулибали и компании заточить атакующий волчий оскал?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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