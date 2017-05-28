28 мая. 17:00. Видеотрансляция матча «Текстильщик» — «Торпедо-Владимир». Атака на город невест

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 28 мая в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Текстильщик» — «Торпедо-Владимир».

Ивановский клуб идет на абордаж: вот уже 9 матчей подряд «Текстильщик» побеждает, а общий счет голов в победной серии – 26:2 в их пользу. Однако потеря очков третьей команды зоны «Запад» в очередном туре – далеко не миф.

«Торпедо» преобразилось в весенней части сезона. Клуб все также может «порадовать» поклонников разгромным поражением 1:6, но появились и светлые лучи в черно-белом коллективе. Владимирцы не отдают очков в матчах с середняками и с переменным успехом устраивают взбучку ведущим командам лиги.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 28 мая покажет прямые трансляции:

«Юг»: 17:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «Афипс»

«Юг»: 15:30. «Краснодар-2» (Краснодар) — «Кубань-2» (Краснодар)