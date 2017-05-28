28 мая. 17:00. Видеотрансляция матча «Чайка» — «Афипс». Курс на ФНЛ

«Афипс» своей игрой в этом сезоне оставляет в этом сезоне довольно неоднозначное впечатление: они уступают явным аутсайдерам и теряют возможность за возможностью для выхода на первую строчку, однако они все еще остаются главным конкурентом «Ротора» в борьбе за повышение в классе. «Афипс» все еще может успеть заскочить в последний вагон поезда, уходящего в ФНЛ, а вот «Чайка», в свою очередь, уже потеряла шансы на переход в высший дивизион, но командой-открытием текущего розыгрыша Зоны «Юг» она быть не перестанет. Дерзкий дебютант, обыгрывавший лидеров и занимающий место в первой четверке, явно намерен завершить сезон на мажорной ноте.

«Афипс» выйдет на поле в Песчанокопском в качестве фаворита, но сбрасывать со счетов амбициозную «Чайку» тоже не стоит. Матч двух команд, идущих в лидирующей группе, обещает быть интересным: «Афипсу» нужна победа для сохранения надежды на повышение в классе, а «Чайка» в родных стенах намерена поквитаться за досадное поражение в первом круге. Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 28 мая покажет прямые трансляции:

«Запад»: 17:00. «Текстильщик» (Иваново) – «Торпедо-Владимир» (Владимир) «Юг»: 15:30. «Краснодар-2» (Краснодар) — «Кубань-2» (Краснодар)