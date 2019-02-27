28 февраля. 23:00. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Бетис»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 28 февраля в 23:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 1/2 Кубка Испании «Валенсия» — «Бетис».

Первая встреча соперников завершилась результативной ничьей — 2:2. «Бетис» до 70-й минуты был близок к тому, чтобы оформить весомую заявку на выход в первый в истории финал Кубка Короля на своей домашнее арене «Бенито Вильямарин». Но «летучие мыши» смогли переломить ход матча и вырвать на последних минутах ничью, поставив севильцев в сложную ситуацию.

Валенисийцы подходят к ответному противостоянию в качестве фаворитов. В Лиге Европы они не испытали проблем с «Селтиком», одержав сухие победы в обоих играх – 2:0 на выезде и 1:0 на «Месталье». Во внутреннем первенстве «летучие мыши» идут на 9-м месте, проиграв в турнире только 1 из 8 матчей в этом календарном году. «Бетис» после поражения от «Ренна» завершил выступление в Лиге Европы, в чемпионате команда команда идет на 7-м месте. Выход в финал Кубка Короля может стать для «огурцов» украшением сезона и они наверняка пойдут всеми силами в атаку, желая реабилитироваться за упущенный результат в первом матче.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. У «летучих мышей» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Смогут ли валенсийцы ее продлить?

2. Последние 5 матчей «Бетиса» в Кубке завершились ничьей в основное время. В противостоянии с «Реал Сосьедадом» «зелено-белые» прошли дальше за счет гола на выезде, а в 1/4 финала обыграли «Эспаньол» только в дополнительные полчаса ответной встречи. По силам ли зелено-белым совершить подвиг на «Месталье» и выйти в домашний финал Кубка Короля?

3. Севильцы не смогли отличиться забитыми мячами в гостях у «Валенсии» в последних 6 из 7 встреч во всех турнирах. Удастся ли им поразить ворота «летучих мышей» в этот раз?

4. В последних 10-ти очных встречах соперники забили на двоих 30 голов. Порадуют ли команды результативностью и в этом матче?

5. Нападающий «Валенсии» Санти Мина имеет на своем счету 4 гола в Кубке Короля. На данный момент ему не хватает одного гола, чтобы догнать в гонке бомбардиров Токо-Экамби и Анхеля Родригеса. Сможет ли испанец стать самым результативным игроком турнира?

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press