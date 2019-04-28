28 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Райо Вальекано» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 28 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 35-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Реал».

«Райо» в прошлом туре в гостях разгромно уступил Севилье (5:0) и опустился на последнюю строчку в чемпионате. Однако, команда Пако Хемеса все еще сохраняет шансы на спасение, отставая на 7 очков от 17-го места, но «пчелам» необходимо набирать максимум очков в каждом следующем матче. «Реал» доигрывает сезон без каких-либо турнирных задач, и больше сосредоточен на решении кризиса внутри команды. После возвращения Зинедина Зидана «сливочные» улучшили свои результаты, но в последних 3 гостевых матчах не смогли добыть ни одной победы. В предстоящем дерби Королевскому клубу предстоит реабилитироваться за последние неудачи.

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Последние 14 матчей между соперниками завершились победой «Реала». Как сложится очередная встреча?

2. «Райо» смог одержать только одну победу в после 14 матчах чемпионата. Смогут ли пчелы прервать свою неудачную серию и вернуться в борьбу за выживание?

3. «Сливочные» проиграли всего однажды в последних 10 гостевых матчах чемпионата. Запишут ли сегодня мадридцы еще один плюсик в свой актив?

4. В последних 7 матчах Ла Лиги «Райо» и «Мадрид» поразили ворота друг друга 36 раз. Порадуют ли команды результативностью и в этот раз?

5. В последних 3 домашних матчах чемпионата «пчелы» пропустили всего 1 гол. Насколько надежна будет их защита в сегодняшней встрече?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press